Политизация борьбы с международным террором недопустима, заявили в ФСБ

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Политизация борьбы с международным терроризмом недопустима, здесь нельзя применять и двойные стандарты, поскольку боевики только выигрывают от этого, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ, Бортников отметил необходимость повышать координацию и результативность взаимодействия силовиков разных стран в борьбе с террористами.

"Подчеркну, что политизация такого сотрудничества недопустима и даже вредна. Простые граждане - а именно они, как правило, становятся жертвами боевиков, не должны являться заложниками межгосударственных противоречий", - сказал Бортников.