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РИА Новости

Политизация борьбы с международным террором недопустима, заявили в ФСБ

10:34 16.10.2019 (обновлено: 10:35 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Политизация борьбы с международным терроризмом недопустима, здесь нельзя применять и двойные стандарты, поскольку боевики только выигрывают от этого, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ, Бортников отметил необходимость повышать координацию и результативность взаимодействия силовиков разных стран в борьбе с террористами.
"Подчеркну, что политизация такого сотрудничества недопустима и даже вредна. Простые граждане - а именно они, как правило, становятся жертвами боевиков, не должны являться заложниками межгосударственных противоречий", - сказал Бортников.
"И, конечно, в подходах к решению проблемы терроризма не должно быть места двойным стандартам. От заигрывания с бандитами, в конечном итоге, выигрывают только бандиты. Их надо преследовать по закону, а при оказании вооруженного сопротивления - уничтожать на месте. Полагаем, что иного мнения быть не может", - добавил директор ФСБ.
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