СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд", - сказала она.

Накануне СК РФ объявил, что в ходе расследования этого дела удалось установить шесть новых фигурантов, из которых задержаны пока четверо.

Егор Лесных и Максим Мартинцов, по версии следствия, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных, считает СК, ударил другого правоохранителя ногой.

Еще один подозреваемый Андрей Баршай, по мнению следствия, напал на росгвардейца, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого тот "удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей".