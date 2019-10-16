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РИА Новости

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

10:33 16.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд", - сказала она.
Накануне СК РФ объявил, что в ходе расследования этого дела удалось установить шесть новых фигурантов, из которых задержаны пока четверо.
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Егор Лесных и Максим Мартинцов, по версии следствия, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных, считает СК, ударил другого правоохранителя ногой.
Еще один подозреваемый Андрей Баршай, по мнению следствия, напал на росгвардейца, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого тот "удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей".
Еще два новых фигуранта, "узнав о проведении следственных действий, скрылись", отмечал СК.
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