ФСБ: установлены 5,5 тысячи россиян, выехавших воевать в рядах террористов

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Силовые ведомства РФ выявили более 5,5 тысяч граждан России, выехавших за рубеж воевать в рядах международных террористов, на почти 4 тысячи таких человек заведены уголовные дела, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Установлены более 5,5 тысяч граждан России, убывших за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов. В отношении почти 4 тысяч возбуждены уголовные дела", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
"Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены. В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы", - добавил Бортников.
9 октября, 11:46РИА НовостиОпубликовано видео задержаний сторонников террористов