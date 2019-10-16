ФСБ: установлены 5,5 тысячи россиян, выехавших воевать в рядах террористов

"Установлены более 5,5 тысяч граждан России, убывших за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов. В отношении почти 4 тысяч возбуждены уголовные дела", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.