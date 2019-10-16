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РИА Новости

Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

10:27 16.10.2019 (обновлено: 11:50 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоОвощи
Овощи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Овощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
По словам специалистов, человеку необходимо есть пять-шесть раз в день, причем перерывы между приемами пищи не должны превышать три часа. При более длительных промежутках сокращаются стенки желудка и появляются "голодные боли", а также выделяется соляная кислота, которая раздражает слизистую оболочку.
Специалисты центра посоветовали не пропускать обеденный перерыв. При этом они отметили, что употребление соленой пищи может привести к отекам на ногах, а слишком жирной — к появлению лишнего веса.
Идеальным перекусом на работе эксперты назвали фрукты, овощи, орехи и горький шоколад в небольших количествах.
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