Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
По словам специалистов, человеку необходимо есть пять-шесть раз в день, причем перерывы между приемами пищи не должны превышать три часа. При более длительных промежутках сокращаются стенки желудка и появляются "голодные боли", а также выделяется соляная кислота, которая раздражает слизистую оболочку.
Специалисты центра посоветовали не пропускать обеденный перерыв. При этом они отметили, что употребление соленой пищи может привести к отекам на ногах, а слишком жирной — к появлению лишнего веса.
Идеальным перекусом на работе эксперты назвали фрукты, овощи, орехи и горький шоколад в небольших количествах.