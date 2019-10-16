Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

По словам специалистов, человеку необходимо есть пять-шесть раз в день, причем перерывы между приемами пищи не должны превышать три часа. При более длительных промежутках сокращаются стенки желудка и появляются "голодные боли", а также выделяется соляная кислота, которая раздражает слизистую оболочку.