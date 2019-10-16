ОАЭ введут новую "светофорную" систему маркировки продуктов питания

ДУБАЙ, 16 окт – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в скором времени введут новую систему маркировки продуктов питания, которая поможет покупателям лучше разобраться в пользе покупаемых продуктов, сообщила в интервью РИА Новости министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри.

"Теперь мы разработали политику в области маркировки продуктов питания и получили одобрение на нее от кабинета министров. В принципе она основана на системе светофора: показывается красный, оранжевый или зеленый по количеству сахара, соли и вредных жиров в конкретном продукте. Это предоставляет потребителям возможность сделать лучший выбор, потому что, как известно, то, что мы едим, влияет на здоровье нашего тела, и это привносит существенную разницу", - заявила она.

Новая система маркировки будет на равных основаниях применяться как для отечественных, так и для импортных продуктов, добавила Аль-Мхейри.

По словам министра, ОАЭ стремится добиться снижения потребления нездоровой пищи на 15% к 2021 году.