ОАЭ введут новую "светофорную" систему маркировки продуктов питания

ДУБАЙ, 16 окт – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в скором времени введут новую систему маркировки продуктов питания, которая поможет покупателям лучше разобраться в пользе покупаемых продуктов, сообщила в интервью РИА Новости министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри.
"Теперь мы разработали политику в области маркировки продуктов питания и получили одобрение на нее от кабинета министров. В принципе она основана на системе светофора: показывается красный, оранжевый или зеленый по количеству сахара, соли и вредных жиров в конкретном продукте. Это предоставляет потребителям возможность сделать лучший выбор, потому что, как известно, то, что мы едим, влияет на здоровье нашего тела, и это привносит существенную разницу", - заявила она.
Новая система маркировки будет на равных основаниях применяться как для отечественных, так и для импортных продуктов, добавила Аль-Мхейри.
По словам министра, ОАЭ стремится добиться снижения потребления нездоровой пищи на 15% к 2021 году.
Кроме того, власти страны стремятся изменить пищевое поведение населения, чтобы сделать его более экологичным. "Нам надо проследить, что то, что мы едим полезно не только для нас, но и не выходит за рамки возможного на планете Земля. Поэтому мы также проделываем большую работу по образованию и просвещению, чтобы привести людей к употреблению меньшего количества мяса и молочных продуктов, чтобы они попытались есть больше овощей и фруктов, больше продуктов в натуральном виде, а не прошедших обработку", - отметила Аль-Мхейри.