В Омске женщина попала в больницу после удара током в магазине светильников

НОВОСИБИРСК, 16 окт – РИА Новости. Следователи СК в Омске организовали проверку после того, как в одном из местных магазинов покупательницу ударило током, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, вечером 15 октября в торговом центре на бульваре Архитекторов, 37 в Омске 34-летнюю женщину ударило электрическим током, когда она выбирала светильник. Потерпевшая с диагнозом электротравма госпитализирована", - говорится в сообщении.

После опубликованного в местных СМИ сообщения о происшествии следователи организовали проверку.