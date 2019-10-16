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РИА Новости

В Омске женщина попала в больницу после удара током в магазине светильников

10:26 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 16 окт – РИА Новости. Следователи СК в Омске организовали проверку после того, как в одном из местных магазинов покупательницу ударило током, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, вечером 15 октября в торговом центре на бульваре Архитекторов, 37 в Омске 34-летнюю женщину ударило электрическим током, когда она выбирала светильник. Потерпевшая с диагнозом электротравма госпитализирована", - говорится в сообщении.
После опубликованного в местных СМИ сообщения о происшествии следователи организовали проверку.
"В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных работников будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей)", - сообщили в СУСК.
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