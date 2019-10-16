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РИА Новости

В Каталонии за два дня протестов пострадали более 70 правоохранителей

10:21 16.10.2019 (обновлено: 10:29 16.10.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 72 сотрудника правоохранительных органов пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, говорится в сообщении правительства.
Ранее сообщалось, что акции протеста в ряде каталонских городов в Испании закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в манифестациях приняли участие 40 тысяч человек. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, пытались прорваться к зданиям представительств испанского правительства. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули.
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Согласно последним данным, 15 и 16 октября в ходе беспорядков пострадали 54 сотрудника правоохранительных органов Каталонии Mossos de Escuadra и 18 сотрудников национальной полиции. Помимо этого сообщается, что число задержанных превысило 50 - 29 в провинции Барселона, 14 в Таррагоне и 8 в Льейде.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.
В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник, по крайней мере на двух трассах, происходили столкновения между радикалами и полицией. До сих пор остаются заблокированы несколько дорог.
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