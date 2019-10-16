Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T10:38Z
https://ria.ru/20191016/1559839321.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155983/94/1559839438_0:189:2780:1753_1036x0_80_0_0_3369a56d08b49268e6f4f315e2230588.jpg
РИА Новости

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

10:20 16.10.2019 (обновлено: 10:38 16.10.2019)
8573
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, сообщило агентство "Украинские новости".
Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет ограничения свободы.
Юрий Луценко
30 сентября, 14:37РИА Новости
Экс-генпрокурор Украины Луценко уехал в Британию учить язык
Уточняется, что расследовать возможные преступления Луценко поручил Соломенский суд Киева.
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Юрий Луценко
13 октября, 11:41РИА Новости
Экс-генпрокурор Украины Луценко был уволен с нарушением, сообщили СМИ
152871126
Обсудить 17
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Юрий ЛуценкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Яркий пример сменяемости власти. Российским чиновникам и депутатам стоит задуматься, ведь власть рано или поздно сменится.
16 октября, 10:37
Nerp
1200015
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине
РИА
Новости
Полиция
В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Конференция в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителями парламентской делегации из России
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Греческий священнослужитель зажигает свечи верующих Благодатным огнем в церкви в Афинах
Громкое письмо из Греции: "незалежную церковь" на самом деле не признали
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Наталья Поклонская
Поклонская призвала Киев извиниться за "случайную" ноту протеста Турции
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / The New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
Лента новостейМолния