На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, сообщило агентство "Украинские новости".
Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет ограничения свободы.
30 сентября, 14:37РИА НовостиЭкс-генпрокурор Украины Луценко уехал в Британию учить язык
Уточняется, что расследовать возможные преступления Луценко поручил Соломенский суд Киева.
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.