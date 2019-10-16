Синод Греческой церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ

АФИНЫ, 16 окт – РИА Новости. Синод Элладской православной церкви заявил, что архиерейский собор 12 октября принял решение по автокефалии "новой церкви" Украины.

Элладская церковь 12 октября признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию и передала архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.

Позднее митрополит Кифирский Серафим заявил о нарушениях в ходе собора и отказе участников провести голосование за решение. По его словам, это означает, что решение не принято и необходимо провести новый собор Элладской православной церкви по украинской проблеме.

В среду синод опубликовал "Разъяснения по решению архиерейского собора Элладской церкви по автокефалии церкви Украины" в связи с заявлением митрополита Кифирского Серафима, согласно которым собор не принимал решение, поскольку по нему не было голосования.

"Выпущенный пресс-релиз, который основывался как на выступлении блаженнейшего архиепископа, так и на прошедшем обсуждении, в котором приняли участие 33 священника, а также на выводах, которые, в конце дискуссии, были объявлены Его блаженством, был зачитан и с внесенными архиереями исправлениям принял свою окончательную форму и был решением собора", - говорится в сообщении.

"Комиссия по печати из трех архиереев высказала правду по этому вопросу, и любая другая попытка истолковать его не отражает реальность", - говорится в заявлении Синода.