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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод Греческой церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ

10:18 16.10.2019 (обновлено: 16:27 16.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
АФИНЫ, 16 окт – РИА Новости. Синод Элладской православной церкви заявил, что архиерейский собор 12 октября принял решение по автокефалии "новой церкви" Украины.
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Элладская церковь 12 октября признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию и передала архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.
Позднее митрополит Кифирский Серафим заявил о нарушениях в ходе собора и отказе участников провести голосование за решение. По его словам, это означает, что решение не принято и необходимо провести новый собор Элладской православной церкви по украинской проблеме.
В среду синод опубликовал "Разъяснения по решению архиерейского собора Элладской церкви по автокефалии церкви Украины" в связи с заявлением митрополита Кифирского Серафима, согласно которым собор не принимал решение, поскольку по нему не было голосования.
"Выпущенный пресс-релиз, который основывался как на выступлении блаженнейшего архиепископа, так и на прошедшем обсуждении, в котором приняли участие 33 священника, а также на выводах, которые, в конце дискуссии, были объявлены Его блаженством, был зачитан и с внесенными архиереями исправлениям принял свою окончательную форму и был решением собора", - говорится в сообщении.
"Комиссия по печати из трех архиереев высказала правду по этому вопросу, и любая другая попытка истолковать его не отражает реальность", - говорится в заявлении Синода.
Ранее митрополит Кифирский Серафим заявил о нарушениях в ходе Архиерейского Собора и отказе участников провести голосование по поводу принимаемого решения. По его словам, это означает, что решение не было принято и необходимо провести новый Собор Элладской православной церкви по украинской проблеме.
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