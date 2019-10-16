Прокуратура проверит, как расследовали убийство девушки в Екатеринбурге

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о том, что подозреваемый в убийстве девушки в Екатеринбурге ранее похитил арендованный им в Челябинске автомобиль, а полиция якобы долгое время не предпринимала действий к поиску машины, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

Как ранее сообщалось, менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. СК сообщил о задержании троих подозреваемых, в том числе двух мужчин и женщины.

Одним из подозреваемых по делу СМИ называют Марата Ахметвалиева. По данным местного информагентства 74.ru, он работал таксистом на арендованном автомобиле в Челябинске, но месяц назад пропал, родные обратились в полицию. Также в полицию обратились хозяева машины на розыск автомобиля, но он так и был объявлен. При этом, по данным издания, автомобиль использовался, о чем свидетельствуют зафиксированные с его участием нарушения, попавшие на камеры видеофиксации.

"Прокуратурой Челябинска по сообщениям СМИ организована проверка. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.