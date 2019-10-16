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РИА Новости

Прокуратура проверит, как расследовали убийство девушки в Екатеринбурге

10:15 16.10.2019 (обновлено: 10:16 16.10.2019)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о том, что подозреваемый в убийстве девушки в Екатеринбурге ранее похитил арендованный им в Челябинске автомобиль, а полиция якобы долгое время не предпринимала действий к поиску машины, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Как ранее сообщалось, менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. СК сообщил о задержании троих подозреваемых, в том числе двух мужчин и женщины.
Ксения Каторгина
15 октября, 21:10РИА Новости
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Одним из подозреваемых по делу СМИ называют Марата Ахметвалиева. По данным местного информагентства 74.ru, он работал таксистом на арендованном автомобиле в Челябинске, но месяц назад пропал, родные обратились в полицию. Также в полицию обратились хозяева машины на розыск автомобиля, но он так и был объявлен. При этом, по данным издания, автомобиль использовался, о чем свидетельствуют зафиксированные с его участием нарушения, попавшие на камеры видеофиксации.
"Прокуратурой Челябинска по сообщениям СМИ организована проверка. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе УМВД России по Челябинску в настоящее время не смогли прокомментировать информацию, отметив, что информация уточняется.
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
15 октября, 18:09РИА Новости
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