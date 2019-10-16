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РИА Новости

Рогозин возложил цветы на могилу Леонова

10:15 16.10.2019 (обновлено: 12:29 16.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой РоскосмосаДмитрий Рогозин на могиле космонавта Алексея Леонова
Дмитрий Рогозин на могиле космонавта Алексея Леонова
© Фото : предоставлено пресс-службой Роскосмоса
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду возложил цветы к могиле легендарного космонавта Алексея Леонова, накануне похороненного на Федеральном военном мемориальном кладбище.
"Дмитрий Олегович Рогозин сегодня утром посетил мемориальное кладбище и возложил цветы на могилу Леонова сразу по возвращении в Москву из командировки с Ближнего Востока, где он находился в составе делегации президента", - сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Леонов скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах - после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.
Церемония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
15 октября, 15:50Радио Sputnik
Россия простилась с космонавтом Алексеем Леоновым
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Ближний ВостокВиктор ГорбаткоАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМоскваМытищиОбщество
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