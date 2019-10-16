Рогозин возложил цветы на могилу Леонова

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду возложил цветы к могиле легендарного космонавта Алексея Леонова, накануне похороненного на Федеральном военном мемориальном кладбище.
"Дмитрий Олегович Рогозин сегодня утром посетил мемориальное кладбище и возложил цветы на могилу Леонова сразу по возвращении в Москву из командировки с Ближнего Востока, где он находился в составе делегации президента", - сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Леонов скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах - после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.
15 октября, 15:50Радио SputnikРоссия простилась с космонавтом Алексеем Леоновым