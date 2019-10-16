Рогозин возложил цветы на могилу Леонова

"Дмитрий Олегович Рогозин сегодня утром посетил мемориальное кладбище и возложил цветы на могилу Леонова сразу по возвращении в Москву из командировки с Ближнего Востока, где он находился в составе делегации президента", - сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.