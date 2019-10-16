Катар раскритиковал решения Лиги арабских государств по Сирии

ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Госминистр обороны Катара Халед аль-Аттыйя раскритиковал решения Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии, заявив, что они ведут к ее раздроблению.

"Когда я вижу, что происходит, складывается ощущение, что мы не являемся частью ЛАГ. Они как будто с другой планеты, все решения ЛАГ в отношении Сирии ведут к ее раздроблению", - сказал аль-Атыйя.

Главы МИД Лиги арабских государств ранее договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении панарабской организации по итогам экстренного заседания в Каире. Кроме того, совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения операции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.