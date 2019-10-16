Роман Латыпов о том, что скрыто и чего ждать пассажирам в московском метро

Почему начальники метрополитена ездят на работу на метро? Почему навигацию снова переделывают и кто "продавил" это решение? Когда в метро появятся поезда на автопилоте и система распознавания лиц для оплаты билета? Почему за туалет в метро нельзя рассчитаться обычными деньгами? Какие требования предъявляют туристическим группам? Какие перспективы наземного метро? Почему мы так часто видим новости про сбои метро, какие байки о метро выдумали гиды и когда на линиях исчезнут все старые поезда? Как делят доходы Мосметро и РЖД? И где, в конце концов, хорёк?
Первый заместитель начальника Московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов объясняет:
0:45 Почему топ-менеджеры метрополитена ездят на работу на метро
3:00 Как измеряют удовлетворенность пассажиров
6:20 В чем была проблема со старой навигацией и почему заменив её сделали только хуже
9:50 О наземном метро, которое соединит подмосковные города
12:15 Когда все старые вагоны заменят на новые и правда ли, что первыми на очереди стоят линии, на которых живут руководители метро
14:20 Почему если 99.98 % поездов московского метро приходят вовремя, мы так часто видим новости о сбоях
16:40 Что за оранжевый поезд, в который нельзя садиться
17:10 Когда метрополитены откажутся от машинистов и что мешает сделать это немедленно
19:10 Кто главный в партнерстве Московского метро с РЖД и было ли сложно работать с железнодорожникам
21:50 Как Московское метро и РЖД делят деньги за билет на МЦК
23:50 Как заставить турникет за 0,3 секунды решить, впускать вас в метро или нет
27:00 Почему человек с наличными не попадет в туалет в метро
28:30 Когда мы будем платить за проезд на метро с помощью системы распознавания лиц
29:30 Где искать потерявшиеся в метро вещи и что стало с хорьком, за которым никто не вернулся
31:15 Кто главный враг метро
33:30 В метро запрещено пить спиртное, но нередко можно увидеть людей с банками пива. Что с этим делают?
36:00 Двухметровые крысы, радиация, золотые запчасти
37:00 Кто кому платит – метро музыкантам или музыканты метро
38:30 Что интересного скоро планируют открыть в метро
39:15 Почему каршеринг – не конкурент метро и как автомобилистов заставят пересесть на метро
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме