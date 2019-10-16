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РИА Новости
Война в Сирии

Турция сообщила о нейтрализации 637 террористов в ходе операции в Сирии

10:10 16.10.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 637 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.
Ранее сообщалось о 611 "нейтрализованных террористах".
"Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии "Демократический союз" - сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе операции "Источник мира", достигло 637", - говорится в сообщении министерства обороны.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
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* Террористическая организация, запрещена в России
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