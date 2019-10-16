Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.

По их словам, журналисты распространяют недостоверную информацию и уже дважды "хоронили" артистку, хотя на самом деле она идет на поправку.

"На самом деле, она восстанавливается, проходит реабилитацию, в том числе в бассейне", - цитирует " Комсомольская правда " одного из друзей актрисы.

Другой собеседник издания пояснил, что, как отмечают медики, опухоль была маленькой, поэтому ее не получалось разглядеть даже на современной аппаратуре. В связи с этим врачи не нашли никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов.

Ранее на странице Заворотнюк в инстаграме появился перепост записи с аккаунта, созданного в поддержку актрисы.

Авторы поста назвали выдумками сообщения СМИ о том, что Заворотнюк парализовало, она впала в кому и не может дышать самостоятельно, а также попросили не выносить на всеобщее обозрение детали болезни.

Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что известная актриса Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания.

Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга.