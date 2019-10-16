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РИА Новости

Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

10:06 16.10.2019 (обновлено: 13:16 16.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
По их словам, журналисты распространяют недостоверную информацию и уже дважды "хоронили" артистку, хотя на самом деле она идет на поправку.

"На самом деле, она восстанавливается, проходит реабилитацию, в том числе в бассейне", - цитирует "Комсомольская правда" одного из друзей актрисы.

Другой собеседник издания пояснил, что, как отмечают медики, опухоль была маленькой, поэтому ее не получалось разглядеть даже на современной аппаратуре. В связи с этим врачи не нашли никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов.
Ранее на странице Заворотнюк в инстаграме появился перепост записи с аккаунта, созданного в поддержку актрисы.
Авторы поста назвали выдумками сообщения СМИ о том, что Заворотнюк парализовало, она впала в кому и не может дышать самостоятельно, а также попросили не выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что известная актриса Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания.
Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В начале октября, по данным СМИ, Заворотнюк выписали из клиники и сейчас она находится в состоянии сопора.
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