В Кашмире уничтожили троих боевиков в ходе перестрелки с полицией

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. По меньшей мере трое боевиков уничтожены в столкновениях с полицейским спецназом Индии, которые развернулись в среду утром в союзной территории Джамму и Кашмир, сообщают правоохранительные органы региона.

Согласно этой информации, перестрелка произошло в округе Анантнаг, где, предположительно, базировалась ячейка одной из террористических группировок. В ходе боестолкновений пострадал один из индийских силовиков.

На минувшей неделе командование армии Индии объявило, что порядка 500 боевиков готовятся проникнуть в союзную территорию Джамму и Кашмир из Пакистана. При этом, данным Нью-Дели, от 200 до 300 террористов уже проникли в Индию из соседней страны и ведут там подрывную деятельность.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.