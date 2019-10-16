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РИА Новости

В Кашмире уничтожили троих боевиков в ходе перестрелки с полицией

10:05 16.10.2019
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. По меньшей мере трое боевиков уничтожены в столкновениях с полицейским спецназом Индии, которые развернулись в среду утром в союзной территории Джамму и Кашмир, сообщают правоохранительные органы региона.
Согласно этой информации, перестрелка произошло в округе Анантнаг, где, предположительно, базировалась ячейка одной из террористических группировок. В ходе боестолкновений пострадал один из индийских силовиков.
На минувшей неделе командование армии Индии объявило, что порядка 500 боевиков готовятся проникнуть в союзную территорию Джамму и Кашмир из Пакистана. При этом, данным Нью-Дели, от 200 до 300 террористов уже проникли в Индию из соседней страны и ведут там подрывную деятельность.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
После недавнего решения центрального правительства Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории, обстановка в этом и без того неспокойном индийском регионе еще сильнее обострилась.
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КашмирДжамму и КашмирНью-ДелиПакистанИндияДжаммуОбстановка в КашмиреБезопасностьВ мире
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