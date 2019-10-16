ОАЭ обсуждают с Россией создание продуктового хаба, аналогичного "Фуд сити"

"Мне довелось посетить "Фуд сити" в Москве. Это отличный пример того, как собрать продукты со всей страны и создать хаб для осуществления поставок. Сейчас мы проводим переговоры с российской стороной о строительстве подобного "Фуд сити" в ОАЭ, чтобы затем создать хаб для Азии и Африки. Как вам известно, ОАЭ - это не только население самих Эмиратов, но и инфраструктура и сеть, которые мы создали с помощью наших портов и авиалиний", - заявила она, отметив, что таким образом перед РФ смогут открыться возможности для доступа на рынок из трех миллиардов человек.