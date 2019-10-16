ОАЭ обсуждают с Россией создание продуктового хаба, аналогичного "Фуд сити"

ДУБАЙ, 16 окт – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты обсуждают с российской стороной создание в стране хаба для поставок продуктов питания, аналогичного московскому "Фуд сити", сообщила в интервью РИА Новости министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри.
"Мне довелось посетить "Фуд сити" в Москве. Это отличный пример того, как собрать продукты со всей страны и создать хаб для осуществления поставок. Сейчас мы проводим переговоры с российской стороной о строительстве подобного "Фуд сити" в ОАЭ, чтобы затем создать хаб для Азии и Африки. Как вам известно, ОАЭ - это не только население самих Эмиратов, но и инфраструктура и сеть, которые мы создали с помощью наших портов и авиалиний", - заявила она, отметив, что таким образом перед РФ смогут открыться возможности для доступа на рынок из трех миллиардов человек.
По словам Аль-Мхейри, Россия – стратегической партнер для ОАЭ в плане продовольствия.
"Мы уже начали обсуждение с правительством России то, как мы можем больше работать вместе. Двусторонние отношения между нашими странами прекрасны, и это как раз та основа, которая нужна нам для расширения сельскохозяйственного бизнеса. В национальной стратегии продовольственной безопасности первое стратегическое направление касается помощи сельхоз бизнеса и диверсификации источников импорта продовольствия. Так что Россия – это определенно та страна, которую мы рассматриваем", - добавила министр.