В пермской колонии нашли мертвым заключенного

ПЕРМЬ, 16 окт - РИА Новости. Осужденный пермской колонии, где ранее изнасиловали заключенного, покончил с собой, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

"Пятнадцатого октября в ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни, совершивший акт суицида. Прибывшими сотрудниками медицинской службы учреждения были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении ведомства.

В ГУФСИН отметили, что после ЧП на место выехали сотрудники главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, а также были вызваны сотрудники оперативно-следственной группы города Соликамска. "Обстоятельства происшествия устанавливаются. Все материалы будут переданы в СУ СК РФ по г. Соликамск в порядке ст. 144, 145 УПК РФ", - добавили в пресс-службе ведомства.