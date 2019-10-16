Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T10:04Z
https://ria.ru/20191016/1559838553.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149877/96/1498779667_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_22020ead0a69208556a359a79169a7fc.jpg
РИА Новости

В пермской колонии нашли мертвым заключенного

10:04 16.10.2019
933
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФургон ФСИН
Фургон ФСИН
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Фургон ФСИН. Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 окт - РИА Новости. Осужденный пермской колонии, где ранее изнасиловали заключенного, покончил с собой, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.
"Пятнадцатого октября в ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни, совершивший акт суицида. Прибывшими сотрудниками медицинской службы учреждения были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник ФСИН России
15 октября, 11:54РИА Новости
Начальник карельской колонии, где ведут проверку СК и ФСИН, ушел в отпуск
В ГУФСИН отметили, что после ЧП на место выехали сотрудники главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, а также были вызваны сотрудники оперативно-следственной группы города Соликамска. "Обстоятельства происшествия устанавливаются. Все материалы будут переданы в СУ СК РФ по г. Соликамск в порядке ст. 144, 145 УПК РФ", - добавили в пресс-службе ведомства.
Данное ЧП стало уже третьим инцидентом в ИК-9 Соликамска, произошедшим за последний месяц. В конце сентября в ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю двое осужденных избили и изнасиловали заключенного. По факту надругательства СУСК по региону возбудил уголовное дело по п. а ч.2 ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему совершенное группой лиц"). После проведенной проверки следователи также возбудили уголовное дело в отношении сотрудников колонии по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Спустя две недели один из осужденных ИК-9 забрался на камерную вышку с требованием вызвать представителей прокуратуры. После приезда прокурора заключенный покинул вышку.
Охранный периметр минской исправительной колонии
7 октября, 12:39РИА Новости
Заключенный в соликамской колонии забрался на камерную вышку
121125
Обсудить 2
Следственный комитет РФСоликамскПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
РИА
Новости
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В Петербурге автомобиль насмерть сбил иерея Феодоровского собора
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские задержали вооруженную группу в оренбургском ресторане
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Лента
новостей
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали женщину, которую подозревают в расчленении соседа
Полиция
В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Омске женщина попала в больницу после удара током в магазине светильников
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Прокуратура
Прокуратура проверит, как расследовали убийство девушки в Екатеринбурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Лента новостейМолния