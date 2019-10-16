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РИА Новости

В администрации Новочеркасска не располагают данными о задержании Зюзина

09:58 16.10.2019
1148
CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная аркаТриумфальная арка в Новочерскасске
Триумфальная арка в Новочерскасске
CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная арка
Триумфальная арка в Новочерскасске. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации о задержании главы города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина нет, обысков в администрации не проводилось, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
Во вторник источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что Зюзин задержан по подозрению в получении взятки в 2,6 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.
"У нас информации (о задержании) нет", - сказал представитель администрации города, добавив, что обысков и других следственных мероприятий в администрации не проводилось.
При этом секретарь в приемной главы города отказалась сообщить, находится ли Зюзин на рабочем месте.
Официальным комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Взятка. Архивное фото.
15 октября, 23:49РИА Новости
Источник назвал причину задержания главы Новочеркасска
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Игорь ЗюзинРостовская областьРостов-на-ДонуНовочеркасскПроисшествия
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