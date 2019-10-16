В администрации Новочеркасска не располагают данными о задержании Зюзина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации о задержании главы города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина нет, обысков в администрации не проводилось, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
Во вторник источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что Зюзин задержан по подозрению в получении взятки в 2,6 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.
"У нас информации (о задержании) нет", - сказал представитель администрации города, добавив, что обысков и других следственных мероприятий в администрации не проводилось.
При этом секретарь в приемной главы города отказалась сообщить, находится ли Зюзин на рабочем месте.
Официальным комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
15 октября, 23:49РИА НовостиИсточник назвал причину задержания главы Новочеркасска