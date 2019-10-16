СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни назначил ответственными за проведение украинской политики трех представителей администрации, отстранив от этого чиновников Госдепартамента, передает телеканал NBC.
Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, который выступал в палате представителей американского конгресса в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. По его словам, 23 мая Малвейни организовал встречу, на которой заявил, что за решения по Украине будут отвечать три человека — посол США при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри и Курт Волкер, который был тогда спецпредставителем по Украине. Кента и других чиновников Госдепа, отвечающих за вопросы по Украине, от этих дел отстранили, пишет в свою очередь The New York Times.
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Конгрессмен Джеральд Коннолли, присутствовавший на слушаниях, добавил, что Сондленд, Перри и Волкер "объявили себя ответственными за политику по Украине", а Кент назвал такую ситуацию неправильной. "Это было неправильно. Он использовал это слово", — пояснил Коннолли.
В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.