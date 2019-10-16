СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине

Конгрессмен Джеральд Коннолли, присутствовавший на слушаниях, добавил, что Сондленд, Перри и Волкер "объявили себя ответственными за политику по Украине", а Кент назвал такую ситуацию неправильной. "Это было неправильно. Он использовал это слово", — пояснил Коннолли.

В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.