Зеленский сменил начальника управления Госохраны Украины

КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления государственной охраны, новым главой ведомства назначен Сергей Рудь, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.
"Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником управления государственной охраны Украины", - говорится в тексте документа.
Другим указом президент уволил с должности начальника Госохраны Алексея Оцерклевича.
Зеленский назначил Оцерклевича начальником Госохраны в конце мая.