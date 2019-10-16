Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T09:53Z
https://ria.ru/20191016/1559838298.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155964/05/1559640519_0:0:1043:587_1036x0_80_0_0_cd14b3ac21492da883cb4334e836c7c8.jpg
РИА Новости

Зеленский сменил начальника управления Госохраны Украины

09:53 16.10.2019
919
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Архивное фото
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления государственной охраны, новым главой ведомства назначен Сергей Рудь, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.
"Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником управления государственной охраны Украины", - говорится в тексте документа.
Другим указом президент уволил с должности начальника Госохраны Алексея Оцерклевича.
Зеленский назначил Оцерклевича начальником Госохраны в конце мая.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
15 октября, 18:54Радио Sputnik
Пользователи соцсети иронично оценили снаряжение Зеленского в Донбассе
1103001
Обсудить 3
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине
РИА
Новости
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
Профсоюз горняков Украины решил провести общий протест шахтеров
Юрий Луценко
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Конференция в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителями парламентской делегации из России
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Софийский собор в Киеве
Синод Греческой церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Японское море
В 320 километрах от Японии перевернулось судно КНДР, сообщили в СМИ
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция сообщила о нейтрализации 637 террористов в ходе операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Лента новостейМолния