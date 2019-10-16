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РИА Новости

В 320 километрах от Японии перевернулось судно КНДР, сообщили в СМИ

09:41 16.10.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковЯпонское море
Японское море
© РИА Новости / Виталий Аньков
ТОКИО, 16 окт - РИА Новости. Северокорейское рыболовное судно перевернулось в водах исключительной экономической зоны Японии близ полуострова Ното префектуры Исикава, сообщили японские СМИ.
По данным телеканала NHK, сигнал об этом инциденте поступил патрульной службе Японии от другого судна КНДР, которое занималось поиском потерпевших.
Как сообщило агентство Киодо, судно перевернулось в 320 километрах к северо-западу от города Судзу. Рыбаки северокорейского траулера оказались в воде, однако версия столкновения в качестве причины инцидента исключается.
Как сообщалось ранее, 7 октября примерно в том же районе после столкновения с японским инспекционным судном затонуло еще одно рыболовное судно из КНДР. Экипаж удалось спасти, но Япония и КНДР обменялись заявлениями протеста в связи с этим инцидентом.
В Японии неоднократно появлялись сообщения о нелегальном промысле в окрестностях страны рыбаками КНДР.
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Ранее в этом месяце ФСБ России сообщило о применении пограничниками оружия при задержании браконьеров из КНДР в Японском море. Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства. В середине сентября другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
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