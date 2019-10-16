В 320 километрах от Японии перевернулось судно КНДР, сообщили в СМИ

Как сообщалось ранее, 7 октября примерно в том же районе после столкновения с японским инспекционным судном затонуло еще одно рыболовное судно из КНДР. Экипаж удалось спасти, но Япония и КНДР обменялись заявлениями протеста в связи с этим инцидентом.

Ранее в этом месяце ФСБ России сообщило о применении пограничниками оружия при задержании браконьеров из КНДР в Японском море. Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства. В середине сентября другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.