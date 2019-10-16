Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T09:41Z
https://ria.ru/20191016/1559838014.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155224/98/1552249831_0:110:3072:1838_1036x0_80_0_0_a6d794a8e5d49d374c56787ff65b0eb1.jpg
РИА Новости

ВСУ 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:41 16.10.2019
180
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о 22 нарушениях со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 40 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 150 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и пять танковых снарядов, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 487 единиц", - добавил представитель ведомства.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 08:36РИА Новости
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
010060
Обсудить 3
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Японское море
В 320 километрах от Японии перевернулось судно КНДР, сообщили в СМИ
РИА
Новости
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
Профсоюз горняков Украины решил провести общий протест шахтеров
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский сменил начальника управления Госохраны Украины
Лента
новостей
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Патруль ОБСЕ у КПП Золотое в Донбассе
ОБСЕ: украинские силовики укрепляют позиции на участке отвода сил
Жительница поселка Ясное демонстрирует осколки снаряда, найденные на месте обстрела, в поселке Ясное Донецкой области
Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе в среду, заявили в ДНР
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция сообщила о нейтрализации 637 террористов в ходе операции в Сирии
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
СМИ сообщили о двух погибших и в результате взрыва в Афганистане
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
В МИД Казахстана назвали главный способ решения ядерного вопроса КНДР
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские задержали вооруженную группу в оренбургском ресторане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Лента новостейМолния