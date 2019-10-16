ВСУ 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в ДНР сообщили о 22 нарушениях со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 40 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 150 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и пять танковых снарядов, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.