Профсоюз горняков Украины решил провести общий протест шахтеров

КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке всеукраинского протеста шахтеров с требованием выплатить долги по заработной плате, сообщил в среду глава организации Михаил Волынец.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
"Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров… Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Он также напомнил, что сейчас в Луганской и Волынской области протестуют горняки с требованием выплатить зарплату, а во Львовской области активисты почти 50 суток блокируют вагоны с углем.
Ранее Волынец сообщил, что горняки двух государственных предприятий 11 октября провели акцию возле здания Луганской областной военно-гражданской администрации с требованием погасить долги по зарплате с требованием выплатить долги по заработной плате. По его словам, долг горнякам предприятия "Лисичанскуголь" составляет 120 миллионов гривен (около 4,9 миллиона долларов), а долг шахтерам "Первомайскугля" - 135 миллионов гривен (около 5,5 миллиона долларов).