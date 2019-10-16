Профсоюз горняков Украины решил провести общий протест шахтеров

Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. Архивное фото

Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова

КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке всеукраинского протеста шахтеров с требованием выплатить долги по заработной плате, сообщил в среду глава организации Михаил Волынец.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

"Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров… Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев", - написал Волынец на своей странице в Facebook

Он также напомнил, что сейчас в Луганской и Волынской области протестуют горняки с требованием выплатить зарплату, а во Львовской области активисты почти 50 суток блокируют вагоны с углем.