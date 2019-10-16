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РИА Новости

Один из подозреваемых в избиении в Красноярске частично признал вину

09:35 16.10.2019 (обновлено: 09:48 16.10.2019)
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© РИА Новости / Марат Винский Сергей Шмелев, подозреваемый в избиении до смерти молодого человека в Красноярске
Сергей Шмелев, подозреваемый в избиении до смерти молодого человека в Красноярске
© РИА Новости / Марат Винский
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Сергей Шмелев - один из двух подозреваемых в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина в Красноярске - частично признал свою вину, сообщила журналистам официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.
Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин - Андрей Шилов и Сергей Шмелев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно – подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.
Зал судебных заседаний
Вчера, 09:33РИА Новости
Один из подозреваемых по делу об избиении в Красноярске заявил о раскаянии
Позднее ГСУСК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему этого не произошло сразу после происшествия. Позднее Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.
Заседание по мере пресечения подозреваемым состоялось в среду в Центральном районном суде Красноярска, Шмелева и Шилова арестовали сроком на два месяца. Шмелев заявил, что раскаивается в содеянном.
"Шмелев частично (признал вину – ред.)", - сказала Шаманская, отвечая на вопрос журналистов, признал ли кто-то из подозреваемых вину.
Задержание двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска
15 октября, 05:35РИА Новости
Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
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Дело об избиении Дмитрия Сисигина в КрасноярскеСледственный комитет РФКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
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