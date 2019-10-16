Один из подозреваемых в избиении в Красноярске частично признал вину

Сергей Шмелев, подозреваемый в избиении до смерти молодого человека в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Сергей Шмелев - один из двух подозреваемых в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина в Красноярске - частично признал свою вину, сообщила журналистам официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.

Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин - Андрей Шилов и Сергей Шмелев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно – подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.

Позднее ГСУСК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему этого не произошло сразу после происшествия. Позднее Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.

Заседание по мере пресечения подозреваемым состоялось в среду в Центральном районном суде Красноярска, Шмелева и Шилова арестовали сроком на два месяца. Шмелев заявил, что раскаивается в содеянном.