Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T10:44Z
https://ria.ru/20191016/1559837754.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155983/76/1559837609_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_a8e2d100bf29af08e2a9971a3de79ca1.jpg
РИА Новости

Один из подозреваемых по делу об избиении в Красноярске заявил о раскаянии

09:33 16.10.2019 (обновлено: 10:44 16.10.2019)
16821
© РИА Новости / Марат Винский Сергей Шмелев, подозреваемый в избиении до смерти молодого человека в Красноярске
Сергей Шмелев, подозреваемый в избиении до смерти молодого человека в Красноярске
© РИА Новости / Марат Винский
КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу об избиении до смерти Дмитрия Сисигина в Красноярске заявил, что раскаивается, передает корреспондент РИА Новости.
"Я вспыльчивый человек, он (Сисигин. — Прим. ред.) тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь", — сказал Сергей Шмелев журналистам. Он также признался, что был пьян.
Центральный районный суд Красноярска арестовал Шмелева и второго фигуранта дела Андрея Шилова на два месяца. Они останутся под стражей до 13 декабря.
По словам официального представителя главка Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Ольги Шаманской, Шмелев частично признал вину.
Андрей Шилов, подозреваемый в деле об избиении человека в Красноярске
Вчера, 08:03РИА Новости
В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
По данным следствия, 15 сентября Шилов и Шмелев поссорились по телефону со своим знакомым Сисигиным, а затем приехали к нему домой и сильно его избили. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, 6 октября он скончался.
Как писали СМИ, подозреваемых не задержали сразу после происшествия из-за того, что один из них — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить эти данные, а центральному аппарату — заняться расследованием дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.
Зал судебных заседаний
Вчера, 09:10РИА Новости
В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти
4432412811
Обсудить 16
Дело об избиении Дмитрия Сисигина в КрасноярскеСледственный комитет РФРоссияКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
,,избиение до смерти" разве не является просто убийством?что за толерантность?
16 октября, 09:51
Фунт Стерлингов
6600001
Посадить нужно на долого, неотвратимость наказания - чаще всего самый лучший фактор сдерживания
16 октября, 10:05
Александр Русский
5800000
Рекомендуем
Полиция
В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком
РИА
Новости
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Лента
новостей
Андрей Шилов, подозреваемый в деле об избиении человека в Красноярске
В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Сотрудники ФСБ РФ
Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Лента новостейМолния