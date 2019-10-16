Один из подозреваемых по делу об избиении в Красноярске заявил о раскаянии

Сергей Шмелев, подозреваемый в избиении до смерти молодого человека в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу об избиении до смерти Дмитрия Сисигина в Красноярске заявил, что раскаивается, передает корреспондент РИА Новости.

"Я вспыльчивый человек, он (Сисигин. — Прим. ред.) тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь", — сказал Сергей Шмелев журналистам. Он также признался, что был пьян.

Центральный районный суд Красноярска арестовал Шмелева и второго фигуранта дела Андрея Шилова на два месяца. Они останутся под стражей до 13 декабря.

По словам официального представителя главка Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Ольги Шаманской, Шмелев частично признал вину.

По данным следствия, 15 сентября Шилов и Шмелев поссорились по телефону со своим знакомым Сисигиным, а затем приехали к нему домой и сильно его избили. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, 6 октября он скончался.