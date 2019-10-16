В Косово задержали подозреваемого в причастности к убийству политика

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Полиция самопровозглашеной республики Косово в ходе спецоперации на севере края задержала сотрудника по подозрению в причастности к убийству сербского политика Оливера Ивановича, сообщил представитель ведомства Баки Келяни.

Иванович был убит неизвестными в Косовска-Митровице 16 января 2018 года. Бывший замминистра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии в последнее время возглавлял партию "Свобода, демократия, правосудие".

Утром в среду спецподразделение косовской полиции ROSU на двух десятках бронированных автомобилей с автоматическим оружием въехали на населенных сербами север края.

"Подтверждаем, что в утренние часы в Северной Косовска-Митровице проходит акция полиции в рамках расследования убийства Оливера Ивановича. Операция была проведена на основании ордера суда. В итоге задержан сотрудник косовской полиции и еще один находится в розыске", - цитирует Gazeta Express Келяни.