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РИА Новости

В Косово задержали подозреваемого в причастности к убийству политика

09:23 16.10.2019
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© AP Photo / Bojan SlavkovicКосовские полицейские
Косовские полицейские
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Косовские полицейские. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Полиция самопровозглашеной республики Косово в ходе спецоперации на севере края задержала сотрудника по подозрению в причастности к убийству сербского политика Оливера Ивановича, сообщил представитель ведомства Баки Келяни.
Иванович был убит неизвестными в Косовска-Митровице 16 января 2018 года. Бывший замминистра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии в последнее время возглавлял партию "Свобода, демократия, правосудие".
Александр Вучич
3 июля, 14:21РИА Новости
Вучич рассказал о поиске убийцы сербского политика в Косово
Утром в среду спецподразделение косовской полиции ROSU на двух десятках бронированных автомобилей с автоматическим оружием въехали на населенных сербами север края.
"Подтверждаем, что в утренние часы в Северной Косовска-Митровице проходит акция полиции в рамках расследования убийства Оливера Ивановича. Операция была проведена на основании ордера суда. В итоге задержан сотрудник косовской полиции и еще один находится в розыске", - цитирует Gazeta Express Келяни.
Каждое вторжение косовского полицейского спецназа на север края вызывает негодование Белграда и местных сербов.
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Оливер ИвановичСербияКосовоВ мире
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