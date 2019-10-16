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РИА Новости

СМИ: иностранцам могут запретить проектировать "зеленые" электростанции

09:18 16.10.2019 (обновлено: 10:50 16.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минпромторг России считает, что проектированием и монтажом электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должны заниматься только российские компании, не подконтрольные иностранным организациям или государствам, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники и материалы, представленные ведомством на совещании 8 октября.
Большую часть солнечных и ветряных электростанций в России строят "Солар системс" ("дочка" китайской Amur Sirius), "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и "Реам менеджмента"), "Фортум" (принадлежит финской Fortum), "Новавинд" ("Росатом") и "Энел Россия" (принадлежащая итальянской Enel) совместно с Siemens Gamesa, отмечает издание. Для этих работ компании привлекают как иностранные, так и российские организации, рассказал газете руководитель направления "Электроэнергетика" центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов, но иностранные энергокомпании предпочитают работать со своими глобальными партнерами.
"Предложения Минпромторга могут привести к удорожанию строительства станций - заказчики будут привлекать иностранных партнеров в качестве субподрядчиков", - заявил Хохлов.
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По словам представителя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, создание в России отрасли инжиниринга для развития возобновляемой энергетики потребует времени. "Поэтому, если сейчас запретить привлекать к проектированию и монтажу иностранные организации, отрасль столкнется с дефицитом квалифицированных услуг, доступ к передовым решениям и инновациям будет ограничен", - пишет издание.
Также министерство представило критерии, как определять вклад комплектующих в локализацию станции. Ведомство предложило балльную систему для разных компонентов. Однако вклад отдельных элементов оборудования в степень локализации станций нужно дополнительно обсуждать с компаниями и Минпромторг работает над этим, сказал газете его представитель.
Представитель "Энел Россия" отказался от комментариев. "Новавинд" и Siemens Gamesa не ответили на запросы издания.
В настоящее время в России действует программа поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на ОФЗ. Сейчас обсуждаются варианты продления программы поддержки ВИЭ. Минпромторг РФ еще летом предложил ужесточить требования по локализации производства в России части оборудования для "зеленой" энергетики".
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