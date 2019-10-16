В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Майор полиции, в июле насмерть сбивший ребенка в Кировской области, не мог предотвратить столкновение, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации следствия, мужчина, находясь в отпуске, на личном автомобиле ехал по главной дороге села Буйское Уржумского района, правил не нарушал. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал шестилетний мальчик на велосипеде.

Как показала служебная проверка, полицейский не смог избежать столкновения с ним. В результате ребенок получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался.

Представители ведомства подчеркнули, что после ДТП майор прошел медицинское освидетельствование: наличие алкоголя в его организме не обнаружено.

"От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения", — отмечается в сообщении ведомства.