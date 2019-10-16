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РИА Новости

В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком

09:17 16.10.2019 (обновлено: 10:21 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Майор полиции, в июле насмерть сбивший ребенка в Кировской области, не мог предотвратить столкновение, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По информации следствия, мужчина, находясь в отпуске, на личном автомобиле ехал по главной дороге села Буйское Уржумского района, правил не нарушал. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал шестилетний мальчик на велосипеде.
Как показала служебная проверка, полицейский не смог избежать столкновения с ним. В результате ребенок получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался.
Представители ведомства подчеркнули, что после ДТП майор прошел медицинское освидетельствование: наличие алкоголя в его организме не обнаружено.

"От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения", — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в крови сбитого мальчика обнаружили алкоголь. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы.
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Дело о гибели мальчика в ДТП под КировомУМВДСледственный комитет РФНижний НовгородМВД РФАлександр БастрыкинУржумский районПроисшествия
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а как де "0,51 промилле алкоголя" Найденные в крови, подмена фамилии полицая и другие нарушения в ходе следствия, столь обычные для российских чиновников?
16 октября, 09:27
sside.box
5400207
Вообще-то это убийство и без разницы кто был пьян, а кто нет. А за убийство убийца должен сидеть в тюрьме, тем более он использовал транспорт повышенной опасности, а значит и ответственность повышенная. Итого: должен сидеть в тюрьме!
16 октября, 10:05
Андрей Смирнов
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