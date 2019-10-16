В МИД Казахстана назвали главный способ решения ядерного вопроса КНДР

"Казахстан поддерживает "мирный процесс" на Корейском полуострове и политику Сеула по снижению напряженности в регионе и развитию межкорейских отношений. Прошедшие в 2018 и 2019 годах саммиты между США и КНДР демонстрируют намерения сторон завершить эпоху открытого противостояния и взаимных обвинений. Казахстан также считает, что текущие проблемы вокруг ядерной проблематики КНДР следует урегулировать исключительно мирным путем посредством диалога и с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - сказал Тлеуберди на 12-м заседании форума "Центральная Азия - Республика Корея".