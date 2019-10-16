В МИД Казахстана назвали главный способ решения ядерного вопроса КНДР

НУР-СУЛТАН, 16 окт - РИА Новости. Ядерный вопрос КНДР можно урегулировать исключительно посредством диалога и с учетом интересов всех сторон, заявил в среду глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Казахстан поддерживает "мирный процесс" на Корейском полуострове и политику Сеула по снижению напряженности в регионе и развитию межкорейских отношений. Прошедшие в 2018 и 2019 годах саммиты между США и КНДР демонстрируют намерения сторон завершить эпоху открытого противостояния и взаимных обвинений. Казахстан также считает, что текущие проблемы вокруг ядерной проблематики КНДР следует урегулировать исключительно мирным путем посредством диалога и с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - сказал Тлеуберди на 12-м заседании форума "Центральная Азия - Республика Корея".
Он отметил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, является главным приоритетом для Казахстана.
"В современном мире порой обладание данным видом оружия не является показателем превосходства, а представляет угрозу глобальной безопасности и препятствием для сотрудничества с международным сообществом. В этой связи считаю, что создание в Центральной Азии уникальной зоны, свободной от ядерного оружия, может служить примером для региона Корейского полуострова", - сказал Тлеуберди.