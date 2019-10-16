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РИА Новости

Керри Лэм: действия в защиту независимости Гонконга от Китая недопустимы

09:11 16.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
© Sputnik
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Любые действия в защиту независимости Гонконга и угрожающие суверенитету, безопасности и интересам развития КНР, недопустимы, лишь принцип "Одна страна, две системы" поможет Гонконгу выйти из тупика и кризиса, заявила в видеообращении в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Я намерена придерживаться следующих принципов, будь то при урегулировании нынешнего кризиса или продолжении выполнения наших управленческих обязанностей. Во-первых, мы будем придерживаться принципа "Одна страна, две системы" и будем защищать права и свободы, предусмотренные Основным законом", - заявила Лэм.
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
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По ее словам, "любые действия в защиту независимости Гонконга и угрожающие суверенитету, безопасности и интересам развития страны, недопустимы".
"За 22 года, прошедшие с момента возвращения Гонконга на родину, принцип "Одна страна, две системы" зарекомендовал себя как лучшая система обеспечения долгосрочного процветания и стабильности Гонконга", - добавила глава администрации.
Она указала, что национальные лидеры Китая "неоднократно давали понять, что принцип "Одна страна, две системы" является долгосрочной национальной стратегией, которая соответствует фундаментальным интересам нашей страны".
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"Несмотря на неспокойное время и значительные трудности, с которыми сталкивается Гонконг, я считаю, что, если мы будем строго придерживаться принципа "Одна страна, две системы", мы сможем выйти из тупика", - подчеркнула она.
Лэм должна была выступить с политическим обращением в Законодательном собрании, однако оппозиционные парламентарии не дали ей выступить, выкрикивая протестные лозунги и призывая Лэм уйти в отставку. В результате глава администрации Гонконга покинула зал заседаний и обратилась к жителям специального административного района с видеообращением.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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