Керри Лэм: действия в защиту независимости Гонконга от Китая недопустимы

ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Любые действия в защиту независимости Гонконга и угрожающие суверенитету, безопасности и интересам развития КНР, недопустимы, лишь принцип "Одна страна, две системы" поможет Гонконгу выйти из тупика и кризиса, заявила в видеообращении в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Я намерена придерживаться следующих принципов, будь то при урегулировании нынешнего кризиса или продолжении выполнения наших управленческих обязанностей. Во-первых, мы будем придерживаться принципа "Одна страна, две системы" и будем защищать права и свободы, предусмотренные Основным законом", - заявила Лэм.

По ее словам, "любые действия в защиту независимости Гонконга и угрожающие суверенитету, безопасности и интересам развития страны, недопустимы".

"За 22 года, прошедшие с момента возвращения Гонконга на родину, принцип "Одна страна, две системы" зарекомендовал себя как лучшая система обеспечения долгосрочного процветания и стабильности Гонконга", - добавила глава администрации.

Она указала, что национальные лидеры Китая "неоднократно давали понять, что принцип "Одна страна, две системы" является долгосрочной национальной стратегией, которая соответствует фундаментальным интересам нашей страны".

"Несмотря на неспокойное время и значительные трудности, с которыми сталкивается Гонконг, я считаю, что, если мы будем строго придерживаться принципа "Одна страна, две системы", мы сможем выйти из тупика", - подчеркнула она.

Лэм должна была выступить с политическим обращением в Законодательном собрании, однако оппозиционные парламентарии не дали ей выступить, выкрикивая протестные лозунги и призывая Лэм уйти в отставку. В результате глава администрации Гонконга покинула зал заседаний и обратилась к жителям специального административного района с видеообращением.