В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

Сергей Шмелев, подозреваемый в избиении до смерти молодого человека в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Сергея Шмелева - второго подозреваемого в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин - Андрей Шилов и Сергей Шмелев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно – подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.

Позднее ГСУСК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему этого не произошло сразу после происшествия. Позднее Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.

Заседание по мере пресечения подозреваемым состоялось в среду в Центральном районном суде Красноярска. Еще одному подозреваемому - Шилову суд также избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

"Меру пресечения (избрать) в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно", - огласил решение судья Иван Нарожный.