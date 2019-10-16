Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T09:06Z
https://ria.ru/20191016/1559837085.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151871/18/1518711820_0:236:1080:844_1036x0_80_0_0_15ac7746f8183ffd4c0796d8fd575fda.jpg
РИА Новости

Прокуратура назвала неэффективным расследование поджога на рынке в Нальчике

09:06 16.10.2019
70
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте пожара в одном из павильонов центрального рынка Нальчика. 16 апреля 2018
Сотрудники МЧС на месте пожара в одном из павильонов центрального рынка Нальчика. 16 апреля 2018
© Фото : МЧС России
НАЛЬЧИК, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии считает, что расследование по факту произошедшего полтора года назад поджога на центральном рынке в Нальчике проводится неэффективно, и требует привлечь к ответственности виновных в этом должностных лиц, сообщает надзорное ведомство региона.
Сотрудники МЧС на месте пожара в одном из павильонов центрального рынка Нальчика. 16 апреля 2018
16 апреля 2018, 10:26РИА Новости
Спасатели рассказали о ходе тушения пожара на центральном рынке в Нальчике
Утром 16 апреля 2018 года на центральном рынке Нальчика произошел пожар на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал, сгорел один павильон, еще один поврежден частично, всего пострадало имущество 136 субарендаторов, имущественный ущерб составил около 90 миллионов рублей. По данным экспертизы, причиной возникновения пожара явилось искусственное инициирование горения при наличии основных и косвенных признаков поджога. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Прокуратура Кабардино-Балкарии рассмотрела коллективное обращение граждан о ненадлежащем расследовании уголовного дела по факту поджога на рынке "Центральный". По результатам рассмотрения доводы, изложенные в обращении, признаны обоснованными. Установлено, что по делу следственным управлением УМВД России по Нальчику расследование проводится неэффективно, нарушены разумные сроки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки в адрес начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии внесено представление об устранении нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства и привлечения виновных должностных лиц к ответственности.
"Рассмотрение акта реагирования и расследование взято на контроль", - уточняет ведомство.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
22 марта, 13:00РИА Новости
Сергей Цивилев: власти не имеют права забыть пожар в "Зимней вишне"
000000
Обсудить 0
МВД РФНальчикКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
Горелка газовой плиты
В Кабардино-Балкарии 800 человек остались без газа
РИА
Новости
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
В Москве в среду ожидается до десяти градусов тепла
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
В Гонконге за время протестов задержали более 2,2 тысячи человек
Сотрудник флагманского центра Мои документы на Пресненской набережной в Москве
В Москве будут в два раза быстрее выдавать российское гражданство детям
Лента
новостей
Работа пожарно - спасательного центра
Из горящего здания в Сочи эвакуировали 20 человек
Сотрудник береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Мурманской области выпускает пойманного браконьерами камчатского краба в Баренцевом море
На создание краболовов на Дальнем Востоке выделили десять миллиардов рублей
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
Найденный в новой Москве сверток не опасен, заявили в МЧС
Сотрудник полиции в Индонезии
В Индонезии задержали 27 человек после нападения на министра
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.
В Кабардино-Балкарии женщина незаконно перевозила более 900 литров алкоголя
Патруль ОБСЕ у КПП Золотое в Донбассе
ОБСЕ: украинские силовики укрепляют позиции на участке отвода сил
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
СМИ сообщили о двух погибших и в результате взрыва в Афганистане
Ноутбук
США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган может посетить Россию до конца октября, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Лента новостейМолния