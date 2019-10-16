Прокуратура назвала неэффективным расследование поджога на рынке в Нальчике

Сотрудники МЧС на месте пожара в одном из павильонов центрального рынка Нальчика. 16 апреля 2018

НАЛЬЧИК, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии считает, что расследование по факту произошедшего полтора года назад поджога на центральном рынке в Нальчике проводится неэффективно, и требует привлечь к ответственности виновных в этом должностных лиц, сообщает надзорное ведомство региона.

Утром 16 апреля 2018 года на центральном рынке Нальчика произошел пожар на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал, сгорел один павильон, еще один поврежден частично, всего пострадало имущество 136 субарендаторов, имущественный ущерб составил около 90 миллионов рублей. По данным экспертизы, причиной возникновения пожара явилось искусственное инициирование горения при наличии основных и косвенных признаков поджога. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Прокуратура Кабардино-Балкарии рассмотрела коллективное обращение граждан о ненадлежащем расследовании уголовного дела по факту поджога на рынке "Центральный". По результатам рассмотрения доводы, изложенные в обращении, признаны обоснованными. Установлено, что по делу следственным управлением УМВД России по Нальчику расследование проводится неэффективно, нарушены разумные сроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки в адрес начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии внесено представление об устранении нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства и привлечения виновных должностных лиц к ответственности.