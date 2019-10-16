В Индонезии задержали 27 человек после нападения на министра

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правоохранительные службы Индонезии задержали по меньшей мере 27 подозреваемых в террористической деятельности после произошедшего в минувший четверг нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто, который получил два ножевых ранения, сообщает газета Правоохранительные службы Индонезии задержали по меньшей мере 27 подозреваемых в террористической деятельности после произошедшего в минувший четверг нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто, который получил два ножевых ранения, сообщает газета Jakarta Globe

Как сообщили в национальной полиции, правоохранителям удалось предотвратить ряд терактов в городах на острове Ява, в том числе с участием террористов-смертников. По данным полиции, за подготовкой атак, предположительно, стоят боевики группировки "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), связанной с террористической группировкой "Исламское государство"*.

По данным газеты, террористы изготавливали бомбы, используя не только взрывоопасные материалы, но и ядовитые вещества, способные привести к массовым жертвам. "Бомбы готовились для... террористов-смертников, но они отличались от обычных бомб (используемых группировкой)", - приводит издание слова представителя национальной полиции Деди Прасетио,

Прасетио добавил, что нет доказательств того, что террористы JAD готовят атаки в рамках инаугурации президента страны Джоко Видодо, которая запланирована на 20 октября.

После нападения на министра в Джакарте и других городах Индонезии была усилена охрана правительственных зданий и личная охрана руководителей правительства, а также патрулирование и общее обеспечение безопасности на публичных мероприятиях с участием высокопоставленных чиновников и членов правительства. Президент Индонезии Видодо поручил правоохранительным органам страны в кратчайшие сроки расследовать покушение.