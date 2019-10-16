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РИА Новости

В Индонезии задержали 27 человек после нападения на министра

09:00 16.10.2019
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© AP Photo / Achmad IbrahimСотрудник полиции в Индонезии
Сотрудник полиции в Индонезии
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Сотрудник полиции в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правоохранительные службы Индонезии задержали по меньшей мере 27 подозреваемых в террористической деятельности после произошедшего в минувший четверг нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто, который получил два ножевых ранения, сообщает газета Jakarta Globe.
Как сообщили в национальной полиции, правоохранителям удалось предотвратить ряд терактов в городах на острове Ява, в том числе с участием террористов-смертников. По данным полиции, за подготовкой атак, предположительно, стоят боевики группировки "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), связанной с террористической группировкой "Исламское государство"*.
По данным газеты, террористы изготавливали бомбы, используя не только взрывоопасные материалы, но и ядовитые вещества, способные привести к массовым жертвам. "Бомбы готовились для... террористов-смертников, но они отличались от обычных бомб (используемых группировкой)", - приводит издание слова представителя национальной полиции Деди Прасетио,
Прасетио добавил, что нет доказательств того, что террористы JAD готовят атаки в рамках инаугурации президента страны Джоко Видодо, которая запланирована на 20 октября.
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После нападения на министра в Джакарте и других городах Индонезии была усилена охрана правительственных зданий и личная охрана руководителей правительства, а также патрулирование и общее обеспечение безопасности на публичных мероприятиях с участием высокопоставленных чиновников и членов правительства. Президент Индонезии Видодо поручил правоохранительным органам страны в кратчайшие сроки расследовать покушение.
* Террористическая организация, запрещена в России
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