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РИА Новости

США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ

08:48 16.10.2019
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По словам собеседников агентства, операция была проведена в конце сентября и была направлена против возможностей Тегерана по распространению "пропаганды". Один из источников сообщил, что атака "физически повлияла" на оборудование, однако более подробных данных он не привел.
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Пентагон отказался комментировать информацию о кибератаке со стороны США. "В соответствии с нашей политикой и из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведывательные данные и планы", - заявила представитель ведомства Элисса Смит.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии в середине сентября подверглись нападению, после чего страна, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, на некоторое время сократила добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Саудовская АравияИранСШАВ мире
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