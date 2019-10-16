США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников агентства, операция была проведена в конце сентября и была направлена против возможностей Тегерана по распространению "пропаганды". Один из источников сообщил, что атака "физически повлияла" на оборудование, однако более подробных данных он не привел.

Пентагон отказался комментировать информацию о кибератаке со стороны США. "В соответствии с нашей политикой и из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведывательные данные и планы", - заявила представитель ведомства Элисса Смит.