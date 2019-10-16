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РИА Новости

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

08:47 16.10.2019 (обновлено: 13:19 16.10.2019)
168422
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкГорожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Не исключено, что превышение средних показателей будет наблюдаться в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны.
Комфортная погода также ждет жителей Урала, Ханты-Мансийского округа, Ямала, Камчатки, побережья Якутии и Магаданской области.
Температуру чуть выше обычной прогнозируют в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми.
При этом в Краснодарском крае и южной части Крыма ноябрь может быть прохладным.
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ГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Зарплата не греет, будет греть ноябрь)))))
16 октября, 09:43
Стас Титов
39161309
Это они зря: я пообещал, что заморожу, за поддержку властей в деле уничтожения биосферы планеты, за поддержку усилий властей в наращивании объёмов добычи ископаемого топлива при отсутствии усилий по снижению потребления энергии и тепла населением и предприятиям, за практическое отсутствие усилий по снижению энерго и теплопотерь, по экономии тепла и энергии. Вот со своим ремонтом на участке в Ростовской области управлюсь, и дам отмашку северным ветрам: максимум 2 недели с начала манипуляций с погодой до результата, обычно, проходит.
16 октября, 09:02
pproboinet
81000032
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