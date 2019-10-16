В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Не исключено, что превышение средних показателей будет наблюдаться в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны.

Комфортная погода также ждет жителей Урала, Ханты-Мансийского округа, Ямала, Камчатки, побережья Якутии и Магаданской области.

Температуру чуть выше обычной прогнозируют в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми.