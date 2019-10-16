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РИА Новости

ОБСЕ: украинские силовики укрепляют позиции на участке отвода сил

08:46 16.10.2019
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© Народная милиция ЛНРПатруль ОБСЕ у КПП "Золотое" в Донбассе
Патруль ОБСЕ у КПП Золотое в Донбассе
© Народная милиция ЛНР
ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали установку защитных барьеров украинскими силовиками на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе миссии.
Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе.
"Двенадцатого октября на участке разведения в районе населенного пункта Золотое СММ наблюдала установку восьми защитных барьеров типа Hesco, заполненных грунтом", - процитировали отчет миссии в ее пресс-службе. В миссии ОБСЕ уточнили, что наблюдатели также зафиксировали примерно в 30 метрах от северного края участка разведения на подконтрольной Киеву территории колесный экскаватор, два легких грузовика, а также 15–20 украинских силовиков, убиравших растительность в районе блокпоста.
В Народной милиции ЛНР отметили, что также фиксируют продолжение работ по укреплению позиций украинских силовиков в районе участка разведения сил. "Тринадцатого октября нашей разведкой зафиксирован экскаватор, кран и шесть грузовых машин, которые продолжали дооборудование позиций в зоне разведения сил и средств №2 Золотое", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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