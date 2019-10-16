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РИА Новости

В Гонконге за время протестов задержали более 2,2 тысячи человек

08:39 16.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала более 2,2 тысячи человек, участвовавших в 400 антиправительственных протестах с начала лета, заявила в видеообращении в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Лэм должна была выступить с политическим обращением в Законодательном собрании, однако оппозиционные парламентарии не дали ей выступить, выкрикивая протестные лозунги и призывая Лэм уйти в отставку. В результате глава администрации Гонконга покинула зал заседаний и обратилась к жителям специального административного района с видеообращением.
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"Гонконг всегда был одним из наиболее безопасных городов в мире, был цивилизованным, свободным, плюралистическим и без предрассудков, городом, где соблюдались законы. И всего за несколько месяцев районы, затронутые социальным конфликтом, вспыхнувшим в связи с противостоянием принятию поправок к закону об экстрадиции, расширились", - заявила Кэрри Лэм.
По ее словам, "прошло более 400 демонстраций и маршей в различных районах за последние 4 месяца, и все чаще всего они выливались в протесты с применением насилия, в результате пострадали более 1,1 тысячи человек, задержаны свыше 2,2 тысячи человек".
"Участники беспорядков организовали нападения и диверсии, они избивали людей, придерживающихся разных взглядов, распространяя хаос и страх в Гонконге, серьезно нарушая повседневную жизнь людей. Люди спрашивают: вернется ли Гонконг к нормальной жизни? Остался ли Гонконг местом, где мы можем мирно жить?", - сказала она.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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