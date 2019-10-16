ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Выведенный на орбиту космонавтом с борта Международной космической станции (МКС) российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 прекратил существование, следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.

Спутник, созданный компанией "Российские космические системы" (РКС, предприятие "Роскосмоса"), был выведен космонавтом Сергеем Рязанским во время выхода в открытый космос в августе 2017 года.

По информации американских военных, космический аппарат вошел в атмосферу и прекратил существование 15 октября.

На ТНС-0 номер 2 впервые в космических условиях были испытаны созданные в РКС приборы: экспериментальная аппаратура спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС, солнечные датчики, бортовой вычислитель и система электропитания.

Масса спутника составляла 5 килограммов, расчетный срок службы - три месяца.