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РИА Новости
РИА Наука

ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты

08:34 16.10.2019
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© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Выведенный на орбиту космонавтом с борта Международной космической станции (МКС) российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 прекратил существование, следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
Спутник, созданный компанией "Российские космические системы" (РКС, предприятие "Роскосмоса"), был выведен космонавтом Сергеем Рязанским во время выхода в открытый космос в августе 2017 года.
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По информации американских военных, космический аппарат вошел в атмосферу и прекратил существование 15 октября.
На ТНС-0 номер 2 впервые в космических условиях были испытаны созданные в РКС приборы: экспериментальная аппаратура спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС, солнечные датчики, бортовой вычислитель и система электропитания.
Масса спутника составляла 5 килограммов, расчетный срок службы - три месяца.
В марте 2005 года также космонавтом с борта МКС был запущен наноспутник ТНС-0 номер 1, во время полета которого прошли испытания более десяти технологий и приборов.
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