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РИА Новости

Парламентарии не дали главе администрации Гонконга выступить с речью

08:25 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вид на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Поддерживающая протестующих в Гонконге часть парламентариев в среду прервала речь главы администрации города Кэрри Лэм, которая после четырех месяцев протестов и беспорядков должна была выступить с политическим обращением в законодательном собрании.
В связи с этим глава администрации Гонконга вынуждена была выступить с видеообращением.
Зал, где должно было состояться обращение, успели отремонтировать после того, как летом его разгромили ворвавшиеся в здание демонстранты. Лэм дважды пыталась начать речь, однако каждый раз ее прерывали. Члены оппозиции принесли в законодательное собрание плакаты, на которых глава администрации изображена с испачканными в крови руками, также 15 депутатов держали в руках плакат с лозунгом демонстрантов "Пять требований, ни одним меньше". Они выкрикивали в адрес Лэм требования уйти в отставку.
Как сообщалось ранее, речь Лэм преимущественно должна была быть сфокусирована на земельной и жилищной проблемах, в то время как законодатели хотели услышать от нее программу урегулирования кризиса, который называют самым худшим за всю историю Гонконга.
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Продемократический депутат Таня Чэнь (Чэнь Шучжуан), которую попросили удалиться из зала, принесла в здание заксобрания громкоговоритель и проигрывала запись с протестов, заявляя, что Лэм должна знать, что ее руки в крови. Как сообщает издание South China Morning Post, Чэнь заявила, что "если Кэрри Лэм не может управлять Гонконгом, она должна уйти в отставку".
Позже из зала вывели еще несколько депутатов, за ними последовала и Лэм, которая предпочла не озвучивать свое обращение в такой обстановке. Заседание было приостановлено.
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