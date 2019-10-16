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РИА Новости

ООН: заинтересованные страны отказались расследовать пытки над Ассанжем

08:21 16.10.2019 (обновлено: 10:36 16.10.2019)
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ООН обратилась ко всем заинтересованным государствам с просьбой проверить данные о психологических истязаниях основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, однако реакции не последовало, сообщил спецдокладчик организации по вопросам пыток Нильс Мельцер на конференции в Нью-Йорке.

"Ни одна из <…> стран не согласилась на проведение расследования, хотя это является их обязательством согласно конвенции ООН против пыток", — уточнил он.

Мельцер также рассказал, что посещал Ассанжа с двумя медицинскими экспертами. Они пришли к заключению, что основателя WikiLeaks подвергают психологическим пыткам на протяжении длительного времени.
Спецдокладчик подчеркнул, что это медицинская оценка.
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Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле его задержали по ордеру, выданному много лет назад за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Позже стало известно, что власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020-го.
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