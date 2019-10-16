ООН: заинтересованные страны отказались расследовать пытки над Ассанжем

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ООН обратилась ко всем заинтересованным государствам с просьбой проверить данные о психологических истязаниях основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, однако реакции не последовало, сообщил спецдокладчик организации по вопросам пыток Нильс Мельцер на конференции в Нью-Йорке.

"Ни одна из <…> стран не согласилась на проведение расследования, хотя это является их обязательством согласно конвенции ООН против пыток", — уточнил он.

Мельцер также рассказал, что посещал Ассанжа с двумя медицинскими экспертами. Они пришли к заключению, что основателя WikiLeaks подвергают психологическим пыткам на протяжении длительного времени.

Спецдокладчик подчеркнул, что это медицинская оценка.

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле его задержали по ордеру, выданному много лет назад за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.