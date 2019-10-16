Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T08:14Z
https://ria.ru/20191016/1559836207.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152936/43/1529364346_0:276:3088:2013_1036x0_80_0_0_b14448522f153462216e3affd2e23c0c.jpg
РИА Новости

Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву

08:14 16.10.2019
811
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэрофлот
Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Аэрофлот. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 окт - РИА Новости. Самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва и вынужденно севший в Ташкенте из-за болезни пассажира, спустя два часа вылетел в пункт назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Дели-Москва, вынужденно севший в Ташкенте, в 9.22 (7.22 мск) вылетел к месту назначения", - сказал представитель аэропорта. Рейс совершил посадку в аэропорту столицы Узбекистана в 7.19 (5.19) из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
14 октября, 16:29РИА Новости
"Аэрофлот" назвал причину возвращения Airbus А321 в "Шереметьево"
По словам представителя аэропорта, когда самолет пролетал над Афганистаном, одна из пассажиров, гражданка Индии, стала периодически терять сознание, экипаж принял решение экстренно сесть в ближайшем аэропорту в Ташкенте.
"После приземления женщине была оказана помощь бригадой медиков в аэропорту, она продолжила полет вместе с остальными пассажирами", - добавил он.
500000
АэрофлотМоскваТашкентДелиПроисшествия - Видео
Рекомендуем
Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330
Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
РИА
Новости
Самолет в аэропорту
В Самаре экстренно приземлился пассажирский самолет из Ферганы
Граната Ф-1
Приехавший в Татарстан ростовский бизнесмен нашел гранату под днищем машины
Города мира. Сухум
В Абхазии обнаружили тело российского туриста
Лента
новостей
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
"Аэрофлот" назвал причину возвращения Airbus А321 в "Шереметьево"
Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пассажиры в салоне самолета
Бортпроводники раскрыли свое секретное правило
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку
Пикник на винограднике
Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
Лента новостейМолния