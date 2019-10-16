Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву

ТАШКЕНТ, 16 окт - РИА Новости. Самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва и вынужденно севший в Ташкенте из-за болезни пассажира, спустя два часа вылетел в пункт назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана.

"Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Дели-Москва, вынужденно севший в Ташкенте, в 9.22 (7.22 мск) вылетел к месту назначения", - сказал представитель аэропорта. Рейс совершил посадку в аэропорту столицы Узбекистана в 7.19 (5.19) из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

По словам представителя аэропорта, когда самолет пролетал над Афганистаном, одна из пассажиров, гражданка Индии, стала периодически терять сознание, экипаж принял решение экстренно сесть в ближайшем аэропорту в Ташкенте.