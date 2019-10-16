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РИА Новости

Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим

08:10 16.10.2019
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© Depositphotos / fcscafeineПикник на винограднике
Пикник на винограднике
© Depositphotos / fcscafeine
Пикник на винограднике. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спрос на розовые вина, которые становятся в России все более популярными, носит сезонный характер, так как качество таких вин во многом определяет именно их свежесть, говорится в сообщении Роскачества.
"В прозрачной бутылке на полке магазина розовое вино постепенно "увядает", теряет красивый цвет, который из нежно-розового может перейти в рыжеватые оттенки, а в аромате свежих ягод появятся тона окисления", - отмечают эксперты.
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В прошлом году наиболее высокие оценки Роскачества получили вина в ценовой группе до 500 рублей. "Дело все в том же принципе "свежести". На дегустации, проходившей осенью 2018 года, эксперты высоко оценили вина предыдущего, 2017 года урожая. Сейчас самое время обратить внимание на специальные предложения розовых вин 2018 года, пока акции на них еще идут в торговых сетях", - говорится в сообщении.
Качественные розовые вина производители помещают в бутылки из прозрачного стекла; в мягкой упаковке розовое вино хорошего уровня встретить достаточно сложно. Оптимальной температурой подачи является диапазон 11-12 градусов, но в летнюю жару такое вино можно подавать и более холодным – порядка 8-10 градусов по шкале Цельсия, отмечается в сообщении.
Цвет - одна из главных забот любого винодела: слишком насыщенный розовый цвет "не к лицу" вину высокого уровня. В России недорогие розовые вина производят из смеси белых и красных сортов винограда, однако в категории до 1000 рублей можно найти и моносортовые розовые вина. "Наиболее распространены "розе" из Каберне Совиньон, но можно найти и более экзотические варианты из сорта Цвайгельт (лучшее вино прошлогоднего исследования) и более редкие из Мальбека, Сира и даже автохтонного сорта Цимлянский черный", - отмечают эксперты.
В пресс-релизе отмечается, что в России только начинается тренд популярности розовых вин, но уже сейчас крупные торговые сети говорят о серьезном росте их доли на полках. "Еще 3-4 года назад их доля в ассортименте гипермаркетов не превышала 1%, а сейчас она постепенно приближается к 4-5%", - сообщает Роскачество.
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