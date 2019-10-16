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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

08:05 16.10.2019
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© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 октября украинские силовики один раз открыли огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Жилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела.
15 октября, 19:02РИА Новости
Силовики выпустили по ДНР более сотни мин, сообщила Народная милиция
"За 15 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Желобок и Калиновка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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