В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины. Архивное фото

Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины

© Фото : представительство ЛНР в СЦКК Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 октября украинские силовики один раз открыли огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"За 15 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Желобок и Калиновка.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.