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РИА Новости

В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого

08:03 16.10.2019 (обновлено: 09:49 16.10.2019)
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© РИА Новости / Марат ВинскийАндрей Шилов, подозреваемый в деле об избиении человека в Красноярске
Андрей Шилов, подозреваемый в деле об избиении человека в Красноярске
© РИА Новости / Марат Винский
Андрей Шилов, подозреваемый в деле об избиении человека в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Шилова - одного из подозреваемых в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин - Андрей Шилов и Сергей Шмелев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно – подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.
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Позднее ГСУСК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему этого не произошло сразу после происшествия. Позднее Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.
Заседание по мере пресечения подозреваемым состоялось в среду в Центральном районном суде Красноярска.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно", - огласил решение судья Иван Нарожный.
Он отметил, что Шилов, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей.
По его словам, подозреваемый признался в употреблении наркотиков. "Со слов самого Шилова, он употреблял наркотические средства, в том числе и 14 октября 2019 года", - сказал судья.
Он добавил, что Шилова отправят в СИЗО-1 в Красноярске.
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