Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге

ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Китай выражает решительный протест в связи с принятием Палатой представителей США резолюций по Гонконгу и примет ответные меры, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее палата представителей США приняла три резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге. Одна из резолюций призывает "запретить выдачу лицензий на экспорт определенной военной продукции и услуг различным силам в Гонконге, включая полицейские силы Гонконга, департамент исправительных учреждений Гонконга и летную службу правительства Гонконга". Вторая резолюция осуждает "вмешательство КНР в дела Гонконга и поддерживает право народа Гонконга на протесты", а также признает двусторонние отношения Гонконга с Соединенными Штатами. Третья резолюция требует проведения ежегодной оценки от госсекретаря США специального статуса Гонконга, а также проверки того, использовал ли Китай статус Гонконга для того, чтобы обойти американские санкции и экспортный контроль.

"Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с принятием Палатой представителей США так называемого Акта о правах человека в Гонконге”, - говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время корень проблемы в Гонконге никаким образом не связан с вопросом прав человека или демократии, задача на данный момент - прекратить насилие, восстановить порядок и обеспечить верховенство закона.

"Палата представителей США не учитывает действительность, искажает и передергивает факты, представляя такие серьёзные преступления как поджог, насилие против сотрудников полиции как вопрос демократии и прав человека. Это политика двойных стандартов в чистом виде. Это в полной мере обнажает крайнюю степень лицемерия США в вопросах прав человека и демократии, а также их злостные намерения по подрыву стабильности и процветания Гонконга с целью сдержать развитие Китая", - заявил Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что у США также есть важные интересы в Гонконге, и если соответствующие резолюции станут законами, то это нанесёт ущерб не только Китаю и китайско-американским отношениям, но серьёзным образом скажется на интересах самих США.

"Китай примет эффективные контрмеры в ответ на ошибочные решения со стороны США, чтобы защитить соцсуверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил дипломат.