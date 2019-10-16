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РИА Новости

Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге

08:01 16.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Китай выражает решительный протест в связи с принятием Палатой представителей США резолюций по Гонконгу и примет ответные меры, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее палата представителей США приняла три резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге. Одна из резолюций призывает "запретить выдачу лицензий на экспорт определенной военной продукции и услуг различным силам в Гонконге, включая полицейские силы Гонконга, департамент исправительных учреждений Гонконга и летную службу правительства Гонконга". Вторая резолюция осуждает "вмешательство КНР в дела Гонконга и поддерживает право народа Гонконга на протесты", а также признает двусторонние отношения Гонконга с Соединенными Штатами. Третья резолюция требует проведения ежегодной оценки от госсекретаря США специального статуса Гонконга, а также проверки того, использовал ли Китай статус Гонконга для того, чтобы обойти американские санкции и экспортный контроль.
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"Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с принятием Палатой представителей США так называемого Акта о правах человека в Гонконге”, - говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД КНР.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время корень проблемы в Гонконге никаким образом не связан с вопросом прав человека или демократии, задача на данный момент - прекратить насилие, восстановить порядок и обеспечить верховенство закона.
"Палата представителей США не учитывает действительность, искажает и передергивает факты, представляя такие серьёзные преступления как поджог, насилие против сотрудников полиции как вопрос демократии и прав человека. Это политика двойных стандартов в чистом виде. Это в полной мере обнажает крайнюю степень лицемерия США в вопросах прав человека и демократии, а также их злостные намерения по подрыву стабильности и процветания Гонконга с целью сдержать развитие Китая", - заявил Гэн Шуан.
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Он подчеркнул, что у США также есть важные интересы в Гонконге, и если соответствующие резолюции станут законами, то это нанесёт ущерб не только Китаю и китайско-американским отношениям, но серьёзным образом скажется на интересах самих США.
"Китай примет эффективные контрмеры в ответ на ошибочные решения со стороны США, чтобы защитить соцсуверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил дипломат.
Он ещё раз подчеркнул, что Гонконг является частью Китая и исключительно внутренним делом КНР, призвав Вашингтон немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Китая.
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