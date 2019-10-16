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РИА Новости

В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения

07:54 16.10.2019 (обновлено: 10:12 16.10.2019)
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© Фото : ГУФСИН России по КрасноярскомБрысев Юрий Владимирович, сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края
Брысев Юрий Владимирович, сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края
© Фото : ГУФСИН России по Красноярском
Брысев Юрий Владимирович, сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Отбывающий наказание, в том числе и за убийство, сбежал из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края, сообщает ГУФСИН региона.
"ГУФСИН России по Красноярскому краю разыскивает осужденного, отбывающего наказание на участке колонии-поселения. Пятнадцатого октября на участке колонии-поселения ЛИУ-37 (г. Сосновоборск) во время вечерней проверки обнаружено отсутствие Брысева Юрия Владимировича, 1994 года рождения, осужденного по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным ГУФСИН, рост мужчины 1,68 метра, телосложение худощавое, тип лица европейский, лоб средний, брови прямые, нос прямой, рот средний, губы средние, подбородок овальный, разрез глаз европейский, глаза зеленые, волосы русые, короткие. На предплечье левой руки келоидный шрам длинной 3,5 см шириной 1 см.
ГУФСИН просит всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении осужденного, сообщить об этом.
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15 октября, 10:44РИА Новости
Во Франции четверо заключенных сбежали из-под конвоя по дороге из суда
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Красноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Интересное кино, осужденный за убийство находится на поселении, а многие другие осуждённые за хулиганство, мелкие кражи и т.д. сидят по полной без каких либо послаблений. Нечист на руку тот, кто подготавливал бумаги на перевод на поселение.
16 октября, 08:06
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