В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения

Брысев Юрий Владимирович, сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края

Брысев Юрий Владимирович, сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края

© Фото : ГУФСИН России по Красноярском Брысев Юрий Владимирович, сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Отбывающий наказание, в том числе и за убийство, сбежал из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края, сообщает ГУФСИН региона.

"ГУФСИН России по Красноярскому краю разыскивает осужденного, отбывающего наказание на участке колонии-поселения. Пятнадцатого октября на участке колонии-поселения ЛИУ-37 (г. Сосновоборск) во время вечерней проверки обнаружено отсутствие Брысева Юрия Владимировича, 1994 года рождения, осужденного по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным ГУФСИН, рост мужчины 1,68 метра, телосложение худощавое, тип лица европейский, лоб средний, брови прямые, нос прямой, рот средний, губы средние, подбородок овальный, разрез глаз европейский, глаза зеленые, волосы русые, короткие. На предплечье левой руки келоидный шрам длинной 3,5 см шириной 1 см.