В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду

ТОКИО, 16 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Японские компании начали бесплатно предоставлять пострадавшим от тайфуна "Хагибис" людям еду и одежду.
Так, один из крупнейших производителей одежды Fast Retailing, которому принадлежит две сети магазинов и бренды UniQlo и GU, объявили о том, что готовы предоставлять одежду этих марок по запросам из эвакопунктов и от администраций пострадавших районов. Для этого выделена специальная телефонная линия.
"Мы приносим соболезнования всем пострадавшим от тайфуна №19 ("Хагибис") и выражаем глубокое уважение тем, кто в пострадавших районах работает для спасения и помощи людям и для восстановления нормальных условий жизни. Fast Retailing предоставляет людям в пострадавших районах необходимую одежду марок UniQlo и GU", - говорится в заявлении компании на сайте.
Сеть супермаркетов и универсальных магазинов AEON предоставит продукты. Сеть ресторанов быстрого питания Sukiya, ассортимент которой состоит из тушеного в соусе мяса и риса, начала бесплатную раздачу еды с передвижных кухонь в префектуре Фукусима.
Три крупнейших сотовых оператора уже объявили о предоставлении своих услуг бесплатно, снятии лимитов на использование интернета для жителей пострадавших районов.
Мощный тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье, он принес с собой шквалистый ветер до 40 метров в секунду при порывах и ливневые дожди. Следование тайфуна сопровождалось обильными дождями – в некоторых местах за двое суток выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. На десятках рек произошли паводки и разрушения защитных дамб. Затопленными оказались жилые кварталы в целом ряде населенных пунктов, около 10 тысяч домов. Больше всего от тайфуна пострадали префектуры Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока. От стихийного бедствия погибли 75 человека, 11 считаются пропавшими без вести, ранения получили 214 человек. На месте работают 110 тысяч сотрудников сил самообороны, пожарной охраны и полиции.
15 октября, 09:32РИА НовостиВ Японии пострадавшие от тайфуна люди просят о помощи