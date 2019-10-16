В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам

ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Правительство Японии на заседании в среду примет решение о выделении в помощь районам, пострадавшим от прошедшего в выходные тайфуна, 710 миллионов иен (около 6,6 миллиона долларов), об этом на заседании бюджетного комитета парламента заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"Есть огромное желание, чтобы жители как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Мы сделаем все необходимое, чтобы администрации пострадавших районов были спокойны насчет финансовой стороны вопроса и могли все силы бросить на восстановление", - сказал премьер.

Чрезвычайно мощный тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье, он принес с собой шквалистый ветер до 40 метров в секунду при порывах и ливневые дожди. Следование тайфуна сопровождалось обильными дождями – в некоторых местах за двое суток выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. На десятках рек произошли паводки и разрушения защитных дамб. Затопленными оказались жилые кварталы в целом ряде населенных пунктов, около 10 тысяч домов. Больше всего от тайфуна пострадали префектуры Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока. От стихийного бедствия погибли 75 человек, 11 считаются пропавшими без вести, ранения получили 214 человек. На месте работают 110 тысяч сотрудников сил самообороны, пожарной охраны и полиции.