В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уровень укомплектованности личного состава органов внутренних дел в 2018 году оказался ниже планового значения, поскольку много сотрудников уволилось, опасаясь новых условий пенсионного законодательства — соответствующее заключение Счетной палаты на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" опубликовано на сайте ведомства.

Отчет о ходе реализации программы за 2018 год опубликован на сайте МВД России.

Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6 процента при планируемом в 95 процентов. В Счетной палате пояснили, что это связано с увольнением значительного числа сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, "ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России".

Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.