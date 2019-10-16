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РИА Новости

В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД

07:27 16.10.2019 (обновлено: 11:57 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уровень укомплектованности личного состава органов внутренних дел в 2018 году оказался ниже планового значения, поскольку много сотрудников уволилось, опасаясь новых условий пенсионного законодательства — соответствующее заключение Счетной палаты на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" опубликовано на сайте ведомства.
Отчет о ходе реализации программы за 2018 год опубликован на сайте МВД России.
Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6 процента при планируемом в 95 процентов. В Счетной палате пояснили, что это связано с увольнением значительного числа сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, "ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России".
Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.
Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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пенсииМВД РФСчетная палата РФОбщество
Популярные комментарии
Начал я служить милиционером, затем стал полицейским, затем гвардейцем!!! Чувствую, что на пенсию уйду точно мушктером!!!😂😂😂
16 октября, 08:01
Alex Ak.
66741617
боятся в "народное хозяйство" попасть, где же долг, призвание, так, какое-то сборище не желающих трудиться.
16 октября, 07:37
aalex4410qwert
69334438
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